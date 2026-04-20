Romanya'da Hagi dönemi: Efsane geri dönüyor

Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine, efsane futbolcu Gheorghe Hagi getiriliyor.

Federasyon Başkanı Razvan Burleanu ve teknik direktör Mihai Stoichita'nın da katıldığı basın toplantısında, Hagi ile yürütülen görüşmelerin tamamlandığı bildirildi. Hagi'nin, Ağustos 2024'te göreve başlayan ve vefatıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirileceği belirtildi.

Hagi, ilk açıklamasında, "Romanya'yı bir oyuncu olarak temsil ettiğim gibi, şimdi de teknik direktör olarak temsil etmek büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk. Tek önemli olan şey performans göstermek ve başarılı olmak" ifadelerini kullandı.

Burleanu ise "Yıllar boyunca Gica Hagi'yi aramıza katmak için birçok girişimde bulunduk. Bugün Gica Hagi'nin milli takıma geri döndüğünü doğrulayabiliriz. Elimizdeki en iyi oyuncularla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. İlk hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak" dedi.

Milli takımda ikinci dönem

Bu atama, Hagi'nin Romanya Milli Takımı'ndaki ikinci teknik direktörlük dönemi olacak. Daha önce 2001 yılında kısa süreliğine görev alan Hagi, Slovenya ile oynanan play-off maçlarının ardından 2002 Dünya Kupası'na katılım sağlanamaması üzerine görevinden ayrılmıştı.

Antrenörlük kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Poli Timisoara, Steaua Bükreş, FC Viitorul Constanta ve Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, FC Viitorul ve Farul ile lig şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca FC Viitorul ile Romanya Kupası ve Süper Kupa'yı, Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Lucescu'nun son maçı Türkiye'ye karşıydı

Hagi, Mircea Lucescu'nun ardından göreve getirildi. Lucescu, 29 Mart'ta antrenman öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 26 Mart'ta Türkiye'ye 1-0 kaybedilen maç sonrası 2026 Dünya Kupası'na katılım sağlanamamıştı.

80 yaşındaki Lucescu, 7 Nisan'da Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.