Ronaldinho için karar verildi
Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaparken tutuklanan Ronaldinho serbest bırakıldı.
Mart ayında sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yapmaya çalışmak suçu nedeniyle tutuklanan ve ev hapsi cezasında olan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho, kardeşi Assis ile birlikte başkent Asuncion'da görülen duruşmanın ardından serbest bırakıldı.
90 bin dolarlık "prosedürün şartlı askıya alınması" kanunundan faydalanan Brezilyalı yıldızın ülkeden çıkış yapmasına da izin verildi.
Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi. Ronaldinho'nun ağabeyi Ronaldo Assis'ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.