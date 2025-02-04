Ronaldo'dan Pele, Maradona ve Messi kıyası: Benden daha iyi bir oyuncu yok!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İspanya'nın La Sexta kanalına verdiği röportajda kendisini diğer dünya yıldızlarıyla kıyasladı.

39 yaşındaki Ronaldo, istatistiklerin her şeyi anlattığını, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğumu düşündüğünü dile getirdi.

"İnsanlar Pele, Maradona veya Messi'yi tercih edebilir, bunu anlıyorum ve saygı duyuyorum ama Cristiano'nun komple bir oyuncu olmadığını söylemek haksızlık" diyen Porteklizli yıldız, en eksiksiz oyuncu olduğunu, kendisinden daha iyi bir futbolcu görmediğini dile getirdi.

Ronaldo şunları kaydetti: "Tarihin en komple futbolcusu olduğumu düşünüyorum. Sol ayaklı olmamama rağmen sol ayakla en çok gol atan oyuncular arasında ilk 10'dayım. Kafa vuruşları, penaltılar, serbest vuruşlar... Sağ ayaktan bahsetmeyelim bile. Sahada her şeyi yapıyorum. Kafa vuruşlarında ve serbest vuruşlarda iyiyim. Hızlıyım, güçlüyüm ve iki ayağımı da kullanabiliyorum."

'Messi'yle ilişkimiz iyi'

Tarihin en iyi futbolcusu tartışmalarında çoğu zaman Lionel Messi ile kıyaslanan Ronaldo, Arjantinli futbolcuyla iyi bir ilişkisi olduğunu dile getirdi.

Messi ile aralarında tarihi bir rekabet yaşandığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Messi ile çok iyi bir ilişkim vardı. Bir zamanlar bir ödül töreninde onun için çeviri yaptığımı hatırlıyorum, çok komik bir andı. Bana her zaman iyi davrandı. 15 yıldır ödülleri paylaşıyoruz ve her zaman iyi anlaşıyoruz. Umarım futbolda bizim ulaştığımız sayıları tekrar görebiliriz ama bunun çok zor olduğuna inanıyorum." diye konuştu.