Rosenborg-Alanyaspor canlı izle | Alanyaspor maçı hangi kanalda?

24 Eylül 2020

Rosenborg-Alanyaspor maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında adından söz ettiren ve Türkiye Kupası'nda final oynayan Alanyaspor, Rosenborg deplasmanından galibiyet alarak yurda dönmek ve turu geçmek istiyor.

Rosenborg-Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rosenborg-Alanyaspor maçı bu akşam saat TSİ 20.00'de başlayacak. Norveç'in Trondheim kentinde Lerkendal Stadyumu'nda oynanacak maçı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcıları ise Silver Kiov ile Slen Klaasen olacak. Rosenborg-Alanyaspor maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz izlenebilecek.

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Alanyaspor'da son durum

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut yönetiminde zirve mücadelesine dahil olan ve Türkiye Kupası'nda finali gören Alanyaspor, yeni sezona Çağdaş Atan yönetiminde başladı. Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilmesi ile UEFA Avrupa Ligi yolu açılan Alanyaspor, bu turnuvada ilk maçına bu karşılaşma ile çıkacak.

Ligde yeni sezona da iyi başlayan Akdeniz ekibi, ilk hafta Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenerken, 2. haftada ise evinde Kayserispor'u aynı skorla geçti.

Rosenborg buraya nasıl geldi?

Norveç'in köklü ekiplerinden Rosenborg, UEFA Avrupa Ligi'ne 1. eleme turundan başladı. İlk turda İzlanda ekibi Breidaplik'i 4-2 yenen takım, 2. turda ise Letonya ekibi Venspils'i 5-1 gibi oldukça rahat bir skorla geçti.

Norveç Eliteserien'de geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve liderin 18 puan gerisinde kalan Age Hareide'nin öğrencileri son lig maçında Haugesund'u 2-1 yendi.

Muhtemel 11'ler

Rosenborg: Reitan, Hovland, Eyjolfsson, Konate, Konradsen, Zachariassen, Asen, Ceide, Skjelbred, Islamovic, Holse

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih, Salih, Efecan, Davidson, Bakasetas, Bareiro