Royal Antwerp: 0 - Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.
29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.
32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bosuil
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Meyer, Berisha
Goller: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş, Dk. 17 Meyer, Dk. 29 Berisha (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 26 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)