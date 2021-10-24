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Royal Antwerp, Club Brugge ile berabere kaldı

Belçika 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Royal Antwerp, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı rakibi Royal Antwerp, ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Club Brugge'ü ağırladı. Maçta ilk yarıda atılan goller sonucu belirledi. 1-1 biten maçta, ev sahibi ekibin golünü 35. dakikada atan Björn Engels, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Club Brugge'de Hans Vanaken, 45+2. dakikada ağları sarsarken, Stanley N'Soki ise 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Royal Antwerp, ligde 21 puanla üçüncü, Club Brugge ise 23 puanla ikinci sırada yer aldı.

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futbol