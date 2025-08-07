S Sport Plus ücretli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda, tvde var mı? S Sport uydu frekansı bilgileri...

Feyenoord-Fenerbahçe mücadelesini naklen veren S Sport Plus, St. Patrick’s - Beşiktaş maçını da canlı yayınlayacak. Futbolseverler mücadeleyi kaçırmak istemezken "S Sport Plus ücretli mi, şifresiz mi", "S Sport uyduda, tvde var mı" sorusuna yanıt aranıyor.

S Sport Plus ücretli mi?

S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.

S Sport Plus üyelik bilgileri...

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S Sport

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal