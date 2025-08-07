S Sport Plus ücretli mi, şifresiz mi? S Sport uyduda, tvde var mı? S Sport uydu frekansı bilgileri...
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, St. Patrick’s'e konuk oluyor. Müsabakayı S Sport Plus dijital platformu yayınlayacak. Futbol tutkunları şimdi S Sport Plus ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyor. "S Sport Plus ücretli mi, şifresiz mi" sorusu sıkça geliyor.
Feyenoord-Fenerbahçe mücadelesini naklen veren S Sport Plus, St. Patrick’s - Beşiktaş maçını da canlı yayınlayacak. Futbolseverler mücadeleyi kaçırmak istemezken "S Sport Plus ücretli mi, şifresiz mi", "S Sport uyduda, tvde var mı" sorusuna yanıt aranıyor.
S Sport Plus ücretli mi?
S Sport Plus uydu ve televizyonda yok, dijital platformda şifreli olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ve yıllık paket almanız gerekiyor. Öte yandan S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.
S Sport Plus üyelik bilgileri...
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliyor.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal