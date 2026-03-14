Saadettin Saran açıkladı: Domenico Tedesco gönderildi mi?
Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le devam kararı aldıklarını açıkladı.
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek zirve yolunda ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Maçın ardından yönetim kurulu acil durum toplantısı düzenlemiş ve teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek'in gelecekleri masaya yatırılmıştı.
Yönetim bugün de bir toplantı yaparak Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le gördüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Saran, Tedesco ve Özek'le devam kararı aldıklarını duyurdu.