Sadettin Saran: Bizden sonra gelenlere destek olacağız

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 29. hafta maçında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen sarı-lacivertlilerde, başkan Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görevde oldukları 7 ayı çok çabuk geçtiğini belirten başkan Sadettin Saran, "Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi, gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken burada kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız" diye konuştu.