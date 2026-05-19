Sadettin Saran: Bizden sonra gelenlere destek olacağız
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluk töreninde yaptığı konuşmada, "Biz ayrılırken burada kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız" dedi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 29. hafta maçında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen sarı-lacivertlilerde, başkan Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Görevde oldukları 7 ayı çok çabuk geçtiğini belirten başkan Sadettin Saran, "Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi, gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken burada kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız" diye konuştu.