Sadettin Saran uyuşturucu testi sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Saran'ın uyuşturucu testi pozitif mi çıktı?

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri uyuşturucu operasyonları... Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi. Saran sağlık kontrolünden geçerken ünlü iş insanına uyuşturucu testi de yapıldı. Şimdi sonuçlar merakla bekleniyor.

Sadettin Saran uyuşturucu testi sonucu açıklandı mı?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin sonuçları açıklanmış değil. Sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın ilk testlerinin pozitif çıktığını iddia etti.