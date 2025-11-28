Sadettin Saran'dan Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken çağrı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunarak Fenerium mağazalarına davet etti. Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanacak dev karşılaşma öncesi konuşan Saran, taraftarın mağazalara yoğun ilgi göstereceğine dair güvenini dile getirdi.

"Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağınıza eminim"

Saran, Fenerbahçelileri Fenerium’a davet ederek, "Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağına adım gibi eminim. Bak biz de geldik, hep beraber ürünlerimizi aldık. Taraftarlarımız da burada. Hep beraber bol bol ürün alacağız, ürün bırakmayacağız tamam mı? İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.