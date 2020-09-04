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Sadık Çiftpınar ayrılacak mı?

Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, 27 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Sadık Çiftpınar ayrılacak mı?
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TRT Spor'a konuşan Maldan, “Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe’ye gelen bir teklif yok."diyerek transfer haberlerini yalanladı.

Çiftpınar'ın Sarı-Lacivertli kulüpte mutlu olduğunun altını çizen Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe’nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor.” şeklinde konuştu.

Tuncay Maldan Sadık Çiftpınar

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