Sadık Çiftpınar ayrılacak mı?

04 Eylül 2020

TRT Spor'a konuşan Maldan, “Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe’ye gelen bir teklif yok."diyerek transfer haberlerini yalanladı.

Çiftpınar'ın Sarı-Lacivertli kulüpte mutlu olduğunun altını çizen Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe’nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor.” şeklinde konuştu.