Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandığı duyuruldu.

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen'in de Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'nda görev aldığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Şahika Ercümen'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Şahika Ercümen kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Şahika Ercümen kariyeri ve hakkında tüm merak edilenler...

Şahika Ercümen kimdir?

Türk bir serbest dalışçı, sualtı hokeyi oyuncusu ve milli sporcu Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olan Ercümen, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Ercümen, aynı zamanda dünya rekoru sahibidir.

Astım hastalığıyla mücadele ettiği için zor bir çocukluk geçiren Şahika Ercümen, sualtı sporlarına başlamasını hayatının dönüm noktası olduğu ifade etmiştir.

Şahika Ercümen kariyerine, tüplü dalış ve sualtı ragbisiyle başladı.

2001 yılından itibaren ise Türkiye Sualtı Sporları Milli Takımı’nda yer aldı.

Ercümen, 2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

Çok sayıda dünya rekoru kırdı

Ercümen, kariyeri boyunca çok sayıda dünya rekoru da kırdı.

11 Şubat 2011 tarihinde Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katederek, hem erkekler hem de kadınlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırdı.

10 Kasım 2011 tarihinde de Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki CMAS dünya rekorunun sahibi oldu.

Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir CMAS dünya rekoru daha kırdı.

22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya ilinin Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak CMAS dünya rekorunun sahibi oldu.

2014'te yılın sporcusu ödülüne layık görüldü

19 Ocak 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen "61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri"nde Ercümen 2014 yılının sporcusu ödülüne layık görüldü.

2019 yılında Ercümen Antarktika'da kurulan Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı Horseshoe adasında özel dalış yaptı. Bu dalış kapsamında gittiği "beyaz kıta"da dalış yapan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı.

28 Ekim 2019 tarihinde ise Mersin'e bağlı Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz dinamik apnea kategorisinde 100 metre ile 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

26 Ekim 2021'de, Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak CMAS dünya rekoru kırdı.

Bahamalar'da yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen organizasyonun 9. ve son gününde Şahika Ercümen, 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak Türkiye rekoru kırmış oldu.

Ercümen, aynı zamanda 2017 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2017 kadrosuna katılarak Ünlüler Takımında yarışmış ve 26 Nisan 2017 tarihinde yarışmadan elenmiştir.