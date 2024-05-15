'Sakarya Bike Fest' yarın başlıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu toplantıda, Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Bisiklet Dostu Şehir ünvanına layık görülen Sakarya'da bu alanda iyi işlerin yapıldığını söyledi.

Şehrin turizminin ve ekonomisinin gelişmesini sağlıyoruz

Sakarya'yı dünya şampiyonalarının, olimpiyatların yapılabileceği bir şehir olarak gördüklerini belirten Müftüoğlu, "Bisiklet ailesi olarak Sakarya'nın sonuna kadar arkasındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Son yıllarda bu pistte dünyanın en önemli oyuncuları buraya geliyor. Hem buranın tanıtımını hem de ekonomik olarak bu şehrin spor turizminin gelişmesini sağlıyoruz." diye konuştu. Müftüoğlu, geçen yıl bisikletin tabana yayılması için önemli organizasyonlar yaptıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilgi gördüğünü kaydetti.

Organizasyon direktörü yarışlar hakkında bilgi verdi

Organizasyonun direktörü Aziz Sırnaç ise yarışlar hakkında bilgi verdi: "Sakarya'dan Karasu'ya 4 gün, 4 etapta 513.4 kilometre geçilecek parkurda Tour Of Sakarya heyecanı yarın Prolog Yarışı ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden start alacak. Festivaldeki en büyük organizasyon ise 26 Mayıs'ta koşulacak olan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Organizasyon, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisiyle son bulacak."

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında festival bünyesinde akrobasi şovları ile motosiklet gösterileri düzenlenecek.