Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e vuran zanlı tutuklandı

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündeminde geniş yer buldu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş., Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gözaltına alındı.

Sakarya'ya götürülen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

'Kendime hakim olamadım'

Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, “Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım” dediği belirtildi.

Görüntüleri kaydettiği ileri sürülen, 29 Ağustos'ta istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Öte yandan, görüntülerin ardından telefonu kapalı olan Gökhan İn'e de ulaşmaya çalışılıyor.