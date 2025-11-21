Sakatlık Galatasaray'ın peşini bırakmıyor: Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber

Galatasaray’daki sakatlık sıkıntısı sürüyor. Sarı-kırmızılılarda listeye eklenen son isim Barış Alper Yılmaz oldu.

Sabah'ın haberine göre, Victor Osimhen başta olmak üzere çok sayıda oyuncunun sakatlık problemiyle mücadele ettiği Galatasaray’da, Barış Alper’den de olumsuz bir haber geldi.

Barış Alper'in sol elinde çatlak çıktı

Yapılan MR kontrollerinde Barış Alper Yılmaz’ın sol elinde çatlaklar belirlendi. Milli oyuncunun ciddi ağrılar yaşadığı, buna rağmen Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadele 22 Kasım Cumartesi (yarın) günü saat 20.00’de başlayacak.