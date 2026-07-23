Salah Beşiktaş'a geldi mi, BJK ile anlaştı mı? Son durum nedir?

Son günlerde Muhammed Salah ile Beşiktaş'ın adı anılıyor. Taraftar Salah'ı sabırsızlıkla bekliyor. Her haber yakından takip edilirken "Salah Beşiktaş'a geldi mi" sorusu gündemden düşmüyor.

Salah Beşiktaş'a geldi mi?

Hayır, Beşiktaş ile Muhammed Salah arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil. İmza aşamasında pürüz yaşanırken BJK Başkanı Serdar Adalı duruma ilişkin açıklama yaptı.

Adalı "Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun"dedi.