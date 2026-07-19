Salah Beşiktaş'a geldi mi, imza attı mı? Muhammed Salah BJK'ye transfer oldu mu?

Liverpool ile yollarını ayıran Muhammed Salah için Beşiktaş seferber olmuş durumda... 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşıldığı iddia edilirken resmi imzanın atılıp atılmadığı merak ediliyor. Binlerce kişi "Salah Beşiktaş'a geldi mi" diye soruyor.

Salah Beşiktaş'a geldi mi?

Beşiktaş'ın Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ve transferin imza aşamasına geldiği iddia edilirken Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı "Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun"dedi.