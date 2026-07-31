Salah Beşiktaş'a gelecek mi? Muhammed Salah Beşiktaş transferi son durum...

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Beşiktaş'ta Salah bilmecesi sürüyor. Menajer krizinin ardından son durum merak ediliyor. Beşiktaşlılar bir an önce transferin gerçekleşmesini isterken "Salah Beşiktaş'a gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor.

Salah Beşiktaş'a gelecek mi?

Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a transferi konusunda kritik bir aşamaya gelindiği ve oyuncunun kısa süre içinde nihai kararını açıklayacağı belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar'ın Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon Euro'ya ulaşan bir paket teklif ettiği ve bu teklifin Avrupa kulüpleri arasındaki en yüksek teklif olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın sunduğu teklif oyuncu cephesi tarafından henüz reddedilmedi. Avrupa'dan gelen seçenekler arasında Beşiktaş'ın önerisi en cazip olanı olarak öne çıkıyor.

Daha önce forma satışlarından talep edilen yüksek menajerlik komisyonu nedeniyle görüşmelerde gerilim yaşanmıştı; ancak tarafların bu mali ayrıntıları yeniden ele aldığı bildiriliyor