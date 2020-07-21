Şampiyon 300 milyon lirayı kasaya koyacak

21 Temmuz 2020

CEYHUN KUBURLU

Kulüp tarihinde ilk kez bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırırken tarihi gelire de ulaşmayı başardı. Başakşehir'in bu sezon toplam 300 milyon liralık gelire ulaşması bekleniyor. Kulüp gelecek yıl bu parayı sadece Şampiyonlar Ligi'nden kazanacak.

Başakşehir'in en önemli gelir kalemlerinden birisi bu yıl yayın geliri olacak. Kulüp 20 galibiyet ve 9 beraberlik için bugüne kadar 63 milyon lirayı kazandı. Lige katılım payı olarak verilen yaklaşık 38 milyon lirayı da sezon başında alan Başakşehir, şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla 36 milyon lira daha alacak. Böylece yayın gelirinden 140 milyon lira kazanmış olacak. Kulübün bir diğer önemli gelir kalemi UEFA. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı işler çıkaran ve yoluna devam eden Başakşehir bugüne kadar 120 milyon lira kazanmayı başardı. Sponsorluk, bilet, kombine, loca, VIP ve ticari gelirlerden de Başakşehir'in yaklaşık 40 milyon lira kazandığı tahmin ediliyor.

Asıl para gelecek sezon

Başakşehir yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını son anda kaptırıyor. Ancak Şampiyonlukla takım gelecek yıl Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamadan temsil edecek. Şampiyonlar Ligi geliri ise minimum 30 milyon Euro olacak. Kulüp bu sezon elde ettiği geliri gelecek sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nden elde edecek.

Başakşehir yıllardır Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un serbest bıraktığı oyuncuları kadrosuna katıyor. Bu oyunculara 2019/20 sezonunda toplam 25 milyon Euro civarında para ödedi. Uzun süredir bonservis ücreti ödemeyen kulüp ilk kez bu sezon 6 milyon Euro'luk oyuncu transfer etti. Kulübün kadro değeri ise 70 milyon Euro seviyesinde.