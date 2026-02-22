Şampiyon Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'ı 91-74 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda da 10. kez bu kupanın sahibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 28, Wade Baldwin 21, Khem Birch 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Scottie Wilbekin 3, Metecan Birsen 14, Talen Horton Tucker 11, Onuralp Bitim, Nando De Colo 2, Armando Bacot 2, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Conor Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Jonah Mathews 14, Anthony Brown, Devon Dotson 17, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Matt Thomas 7, Ismael Kamagate 2, Vitto Brown 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56

Bakan Bak'tan, Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Beşiktaş'ı da performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.