Şampiyon Galatasaray galibiyetle noktaladı

Ligde üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu 36. haftadaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla garantileyen sarı-kırmızılı ekip, sezonu sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek tamamladı

Muslera'ya "Büyük kaptan" tezahüratları

Fernando Muslera, sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı.

Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.

Mertens, "Dalya" ile veda etti

Dries Mertens, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaştı.

Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı.

Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.