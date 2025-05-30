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Şampiyon Galatasaray galibiyetle noktaladı

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

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Şampiyon Galatasaray galibiyetle noktaladı
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Ligde üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu 36. haftadaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla garantileyen sarı-kırmızılı ekip, sezonu sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek tamamladı

Muslera'ya "Büyük kaptan" tezahüratları

Fernando Muslera, sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı.

Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.

Şampiyon Galatasaray galibiyetle noktaladı - Resim : 1

Mertens, "Dalya" ile veda etti

Dries Mertens, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaştı.

Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı.

Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.

Şampiyon Galatasaray galibiyetle noktaladı - Resim : 2

Kaynak: HABER MERKEZİ