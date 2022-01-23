“Şampiyon olup F1 hayalime kavuşacağım”

CEYHUN KUBURLU

Tüm dünyanın yıllardır büyük bir heyecanla takip ettiği Formula 1 Grand Prix’sinde artık bir Türk pilotun da sahne alması çok yakın… Bu sene Chrouz Racing ile Formula 1’in bir alt destek serisi olan F2’de yarışacak olan Cem Bölükbaşı, emin adımlarla hedeflerine yürüyor. Sanaldan gerçeğe uzanan hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki pilot, e-spor dünyasından Formula’ya geçen ilk isim olmayı başardı. F2’de sahne alacak ilk Türk pilot da olan genç sporcu, 2017’de katıldığı E-Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği beşincilikle öne çıktı. Bu başarıdan sonra Formula 1 şampiyonlarından Fernando Alonso’nun Simracing takımına seçildi. Bir sene sonra F1 Sports’a katılan Cem, 70 bin kişi içinde en iyi 20 sürücü arasında yer aldı, ProDraft seçmelerinde de dünya birincsi oldu. Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katılan ve takımıyla dünya ikinciliğine adını yazdıran yıldız pilot, gerçek piste ise ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 Şampiyonası’nda çıktı. Daha sonra birçok yarışa katılan ve kürsüye çıkma başarısı gösteren Cem, çocukluk hayali olan F1’e giden yolda son basamağa ayak bastı.

6 YAŞINDA KÜRSÜYE ÇIKTI

Cem Bölükbaşı, henüz 5 yaşındayken babası tarafından hız tutkusu fark edildi. Motokros yarışmalarına katılmaya başlayan Cem, 6 yaşında Türkiye Şampiyonu oldu. Daha sonra 4 tekere geçen genç sporcu, yaklaşık 10

sene karting yarışlarına katıldı. ‘Petrol Ofisi 25 Küçük Adam’ Projesi’nde yer aldı. Karting döneminde iki defa F1 efsanesi Michael Schumacher’in Karting Kampı’na katıldı; Kıbrıs, Almanya, İngiltere ve İtalya’da yarışlar kazandı. Bu süreçte sponsor desteğini bulamayan Cem, 2015’ten itibaren evden katılabildiği dijital motorsporları ve simülasyon yarışlarına yöneldi. Evindeki odasında günde en az 10 saat oynadığı sanal yarışlarda kendini geliştirerek hız tutkusunu tatmin etti. “Simülatörden geliyor olmam en büyük avantajım olacak” diyen Cem, “Diğer yarışçıların aksine farklı bir kişilik ile geliyorum. E-spor kısmından, sanaldan gerçeğe hikayesi ile geliyorum. Diğerlerine göre daha az tecrübede olabilirim ama şu anda onu dezavantaj olarak görmüyorum. Simülatörden binlerce yarış yaptım ve gelişimime çok katkısı oldu. Rakiplerime göre az tecrübem var. Ancak bir şekilde aynı seviyeye geldiysem, bu simülasyon sayesinde. Benim en büyük antrenmanım sanal dünyada oldu. Gerçekteki farkı sanaldan kapatmaya çalıştım” sözlerini sarf ediyor.

“ARTIK BİZ DE VARIZ”

Spor kariyeri boyunca Türk halkından destek aldığını da sözlerine ekleyen Cem Bölükbaşı şunları söylüyor: “Bu destek artarak devam ediyor. Şu ana kadar inanılmaz destek oldular. Bütün şampiyonalarda izlenmeler 10-20 katına çıktı. Formula 2 ile başladık. Bu sene en büyük adım atıldı. Bu hikayenin Formula 1’e kadar gitmesi için uğraşıyoruz. Küçük yaşlardan bu yana en büyük hayalim Formula 1 pistine çıkmak. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Hedeflerime gitmemi sağlayacak şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Hayatımdan fedakarlıklar yapmam gerekiyor. Bunu da tereddütsüz yerine getiriyorum. Ailem en büyük destekçim. Bu yıl benim için çok önemli olacak. Uzun bir sezon beni bekliyor. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Bana duyulan güveni de boşa çıkarmamak için daha fazla çalışacağım. Simülasyon yarışlarında elde ettiğim tecrübemin pistlere de yansıyacağına olan inancım tam. Türkiye, son yıllarda birçok farklı spor branşında ilklere imza atıyor. İnanıyorum ki Formula dünyasında da Türkiye başarılarıyla adından söz ettiren ülkeler arasındaki yerini alacak. Zorlu ve umutlu olduğum bir sezon beni bekliyor.”

Genç pilot, “Formula 2’de şampiyon olacak mısın?” sorusuna da çok net yanıt veriyor: “Her zaman bu soruya aynı cevabı veriyorum. Şampiyon olacağım. Bunu başarıp, Formula 1 hayalime kavuşacağım.”

“HİKAYEYE İNANANLAR BİZİMLE”

F1’de sponsor desteğinin önemine değinen Cem, “Başta bu hikayeyi insanlara anlatmaya çalıştık. Hikayeyi büyüttük ve öyle dikkat çektik. Şu anda bu hikayeye inananlar bizimle… Onlar sadece sponsorlarımız değil yoldaşlarımız. Onların desteği olmasa, burada olamazdım” diyor.

SEZON BAYREYN’DE BAŞLIYOR

Cem Bölükbaşı, bu sezon Formula 2’de 14 hafta sürecek sezonda 28 yarışa katılacak. 18-20 Mart’ta Bahreyn’de başlayacak organizasyonda Suudi Arabistan, Imola, Monaco, Bakü, Spa, Zandvoort, Monza, Rusya, Abu Dhabi’de yarışlar gerçekleştirilecek.

18 BİN DOLAR KAZANDI

Esportsearnings sitesindeki verilere göre 23 yaşındaki pilotun katıldığı turnuvalardan 18 bin dolar gelir sağladığı öğrenildi. Genç sporcunun F2’de başarılı olması halinde sponsorlarla birlikte sezonda 100 bin dolar kazanması bekleniyor.