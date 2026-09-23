Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ŞL maçı tarihi ve saati...

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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe zorlu takımlarla mücadele edecek. Her iki kulüpte de hedef ilk 3 puanı almak. Taraftar mücadeleleri beklerken sık sık "Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları ne zaman" sorusu geliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray - Barcelona maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.