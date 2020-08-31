ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Spor
  • Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları belli oldu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları belli oldu.

Çekiliş sonucunda Beşiktaş'ı eleyen Yunanistan'ın PAOK ekibi Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme eşleşmeleri:

  • PAOK - Benfica
  • Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
  • Gent - Rapid Wien
  • Karabağ - Molde
  • Omonia - Kızılyıldız
  • Midtjylland - Young Boys
  • Ferencvaros - Dinamo Zagreb
  • Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest
şampiyonlar ligi kura çekimi şampiyonlar ligi eşleşmeleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap