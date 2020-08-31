Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları belli oldu
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları belli oldu.
Çekiliş sonucunda Beşiktaş'ı eleyen Yunanistan'ın PAOK ekibi Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme eşleşmeleri:
- PAOK - Benfica
- Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
- Gent - Rapid Wien
- Karabağ - Molde
- Omonia - Kızılyıldız
- Midtjylland - Young Boys
- Ferencvaros - Dinamo Zagreb
- Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest