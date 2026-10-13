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Şampiyonlar Ligi analizi yapıldı: Veriler Fenerbahçe ve Galatasaray için ne diyor?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa ile oynayacağı maçlar öncesinde Opta, binlerce simülasyonun sonuçlarını paylaştı. İki Türk temsilcisinin galibiyet ihtimalleri belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi analizi yapıldı: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanma ihtimalleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın güçlü ekipleriyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe, İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak.

Karşılaşmalar öncesinde spor veri analiz şirketi Opta, binlerce simülasyona dayanan maç tahminlerini yayımladı. Açıklanan verilere göre iki Türk temsilcisi de mücadelelerine galibiyet ihtimali bakımından rakiplerinin gerisinde çıkacak.

Galatasaray'ın galibiyet ihtimali yüzde 13,4

Opta'nın analizine göre Galatasaray'ın Barcelona karşısında kazanma olasılığı yüzde 13,4 olarak hesaplandı. İspanyol ekibinin İstanbul'dan galibiyetle ayrılma ihtimali yüzde 68,9 olurken karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma olasılığı yüzde 17,7 olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin kazanma şansı yüzde 22,1

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe için de tahminler açıklandı.

Opta verilerine göre sarı-lacivertlilerin İngiliz temsilcisini mağlup etme ihtimali yüzde 22,1 olarak öngörüldü. Aston Villa'nın sahadan galibiyetle ayrılma olasılığı yüzde 55,1 olarak hesaplanırken beraberlik ihtimali yüzde 22,8 oldu.

Maçlar saat 22.00'de başlayacak

Galatasaray, Barcelona ile bu akşam RAMS Park'ta saat 22.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba (yarın) günü Aston Villa'ya konuk olacak. İngiltere'deki mücadele de Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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