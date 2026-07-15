ŞAMPİYONLAR LİGİ: Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. İkinci turda Fenerbahçe ile Gornik Zabrze karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz iki maçı da alıp bir üst tura çıkmak istiyor. Taraftar hem yeni transerleri hemde takımını izlemek için can atarken peş peşe "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı bilgileri...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele tv100'den canlı yayınlanacak.

Gornik Zabrze maçının biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe'nin, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de Gornik Zabrze ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bilet satış programı şu şekilde:

16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)

17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)

18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr ve passo mobil uygulaması üzerinden alınacaktır.

Satılan biletler transfere kapalı olacak.

Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu pasolig kart sahibi olmayan taraftarlar, müsabakaya bilet satın alamayacaklar.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibi:

KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL

MARATON ALT Adidas E Blok: 14.500,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK VIP: 40.000,00 TL