Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı bu akşam mı, ne zaman? FB - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe yeni sezon kampını Avusturya'da yaptı. Sarı Kanarya 4 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp ilk ciddi sınavına bu akşam çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşen temsilcimiz iki maçı da alarak bir üst tura çıkma hedefinde... Taraftar mücadeleyi iple çekerken bugün yoğun şekilde gelen soru "Fenerbahçe maçı ne zaman" oluyor.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze müsabaka bilgileri...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele tv100'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, İrfan Can, Fred, Kerem, Talisca.

Gornik Zabrze: Schulze, Janza, Sanchez, Sacek, Janicki, Urbanski, Sadilek, Donio, Khlan, Prekop, Ishmael.

Fenerbahçe Avrupa'da 301. maçına çıkıyor

Bu mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 301. karşılaşması olacak. Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 300 maçta 118 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 409 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 423 gol gördü.