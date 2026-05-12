Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Arsenal - PSG maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Arsenal - PSG... Arsenal ilk kez kupaya uzanmak isterken PSG ise üst üste ikinci kez kupayı kaldırma hedefinde... Futbolseverler mücadeleyi beklerken sıkça "Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
PSG - Arsenal maçı 30 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Bu 10 yılda en çok kazanan takım açık ara Real Madrid oldu.
2024-25 - Paris Saint-Germain
2023-24 - Real Madrid
2022-23 - Manchester City
2021-22 - Real Madrid
2020-21 - Chelsea
2019-20 - Bayern Munich
2018-19 - Liverpool
2017-18 - Real Madrid
2016-17 - Real Madrid
2015-16 - Real Madrid