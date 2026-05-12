Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Arsenal - PSG maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Arsenal - PSG Şampiyonlar Ligi final maçını bekliyor. Bugün salı olması nedeniyle araştırmalar hızlanmış durumda... Mücadele bilgilerini öğrenmek isteyenler "Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna başvuruyor.

2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

PSG - Arsenal maçı 30 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Bu 10 yılda en çok kazanan takım açık ara Real Madrid oldu.

2024-25 - Paris Saint-Germain

2023-24 - Real Madrid

2022-23 - Manchester City

2021-22 - Real Madrid

2020-21 - Chelsea

2019-20 - Bayern Munich

2018-19 - Liverpool

2017-18 - Real Madrid

2016-17 - Real Madrid

2015-16 - Real Madrid