Şampiyonlar Ligi finali gecikmeli başladı

Liverpool ve Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı 36 dakika gecikmeli başladı.

Normal şartlarda final mücadelesinin TSİ 22.00'de başlaması gerekiyordu. ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı duyurulan final maçı, 36 dakikalık bir gecikmeyle başladı.

Konuya ilişkin UEFA'dan yapılan açıklamada, stadyum dışında yaşanan yoğunluk sebebiyle taraftarların içeriye giremediği ve stadyum çevresindeki yoğun trafik nedeniyle bazı taraftarların maça gelemediği belirtildi.