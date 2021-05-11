Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi finalini heyecanla bekliyor. Bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali iki İngiliz takımının mücadelesine sahne olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı TSİ 22.00'da başlamayacak.

Manchester City finale nasıl geldi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Porto, Olympiakos ve Marseille ile mücadele etti. 6 maçlık grup etabında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan takım grubu lider olarak tamamladı ve üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile eşleşen İngiliz ekibi, rakibini her iki maçta da 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakırken, Çeyrek Finalde bir başka Alman ekibi Borussia Dortmund'a rakip oldu. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan takım, Manchester'da oynanan maçı da aynı skorla kazandı.

Manchester City, yarı finalde ise kupanın favorilerinden Paris Saint-Germain ile eşleşti. Erken final niteliğindeki turun ilk maçı İngiltere'de oynanırken, maçın galibi 2-0'lık skorla ev sahibi Manchester United oldu. Paris'te oynanan ikinci maçta da rakibini 2-1 ile geçen Manchester City adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.

Chelsea finale nasıl geldi?

Sezona Frank Lampard yönetiminde başlayan Chelsea, daha sonra takımın başına Thomas Tuchel'i getirdi ve büyük bir çıkış yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Rennes ile eşleşen Chelsea, grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ile tamamladı ve lider olarak son 16 turuna kaldı.

Bu turda Atletico Madrid ile eşleşen Chelsea, rakibini 2-0 ve 1-0 ile iki maçta da mağlup etti ve çeyrek finalde Porto'ya rakip oldu. Porto ile Londra'da oynanan maçtan 1-0 mağlup ayrılan Chelsea, deplasmanda ise 2-0 kazandı ve rakibini kupanın dışına itti.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'nin rakibi ise İspanyol devi Real Madrid oldu. Turun ilk maçı Londra'da oynanırken Chelsea rakbini 2-0 ile geçti. Madrid'te oynanan maç ise 1-1 sona erince Chelsea finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da oynanması planlanan ancak yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen İstanbul finalinin bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan iki İngiliz kulübünün finale çıkmasının ardından finalin İstanbul'dan taşınması tartışılıyor. İngilizler finalin Wembley'de oynanmasını talep ederken, UEFA ise İngiltere'nin seyahat kısııtlaması uygulamadığı Portekiz ya da Rusya'da finali oynatması seçeneği konuşuşuyor. İstanbul finalinin ise gelecek yıl ya da 2023'te oynanması seçenekler arasında.