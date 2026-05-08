ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN? PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Bayern Münih'i eleyen PSG ile Atletico Madrid'i geçen Arsenal karşı karşıya gelecek. Dünyanın ekran başına geçeceği mücadelenin tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi finali bu ay gerçekleşecek. Geçen yıl kupayı alan PSG bir kez daha kupaya uzanmak isterken henüz bu turnuvada kupa alamayan Arsenal bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Futbol tutkunları bu şöleni kaçırmak istemezken "PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
PSG - Arsenal maçı 30 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Bu 10 yılda en çok kazanan takım açık ara Real Madrid oldu.
2024-25 - Paris Saint-Germain
2023-24 - Real Madrid
2022-23 - Manchester City
2021-22 - Real Madrid
2020-21 - Chelsea
2019-20 - Bayern Munich
2018-19 - Liverpool
2017-18 - Real Madrid
2016-17 - Real Madrid
2015-16 - Real Madrid