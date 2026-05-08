ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN? PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali bu ay gerçekleşecek. Geçen yıl kupayı alan PSG bir kez daha kupaya uzanmak isterken henüz bu turnuvada kupa alamayan Arsenal bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Futbol tutkunları bu şöleni kaçırmak istemezken "PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

PSG - Arsenal maçı 30 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Bu 10 yılda en çok kazanan takım açık ara Real Madrid oldu.

2024-25 - Paris Saint-Germain

2023-24 - Real Madrid

2022-23 - Manchester City

2021-22 - Real Madrid

2020-21 - Chelsea

2019-20 - Bayern Munich

2018-19 - Liverpool

2017-18 - Real Madrid

2016-17 - Real Madrid

2015-16 - Real Madrid