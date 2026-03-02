ŞAMPİYONLAR LİGİ: Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı... Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile eşleşirken mücadele sabırsızlıkla bekleniyor. Aslan bir tarih daha yazmak isterken futbolseverler de "Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Galatasaray Liverpool maçı bilgileri

Galatasaray Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray üstün

İki ekip arasında oynanan son 5 maçta sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, İngiliz temsilcisi sahadan yalnızca 1 kez üstün ayrıldı. Mücadelelerin 2’si ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray rakip fileleri 7 kez havalandırırken, Liverpool 6 golle karşılık verdi.