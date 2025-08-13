Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi için bekleyiş devam ediyor. Galatasaray'ın direkt katılacağı turnuvaya Fenerbahçe ise Benfica'yı elemesi halinde kalacak. Milyonları sabırsızlıkla beklediği Şampiyonlar Ligi'ne kısa süre kala kura tarihleri gündem oldu. İşte o tarih...

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrası Şampiyonlar Ligi grup kurası gerçekleşecek. Takvime göre grup kurası 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi lig aşaması 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026 tarihinde bitecek.