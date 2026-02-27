Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray son 16'ya yükseldi. Temsilcimiz kura sonrası ya Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak. Nefesler tutuldu kura saati beklenirken "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te başlayacak. Tören UEFA TV'den canlı yayınlanacak. Öte yandan kura çekiminin TRT Spor'dan da yayınlanması bekleniyor.

Son 16'ya kalan takımlar:

Galatasaray, PSG, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Real Madrid, Sporting, Manchester City, Atalanta, Arsenal, Bayern Münih, Newcastle United, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Bayer Leverkusen oldu.