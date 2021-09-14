Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaklaşıyor. Türkiye'yi bu platformda bu sezon sadece Beşiktaş temsil ederken, hem Beşiktaş'ı destekleyen hem de Devler Ligi'ndeki maçları takip etmek isteyenler, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş temsil edecek. Beşiktaş, C Grubu'nda yer alırken bu kulvarda oynayacağı maçlarda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ve son Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Saran Group, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için EXXEN ile anlaşmaya vardı.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuvaların maçları, özetleri ve özel yayınları 3 sezon boyunca EXXEN platformundan yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları
A Grubu
Club Brugge
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
B Grubu
Milan
Atletico Madrid
Liverpool
Porto
C Grubu
Ajax
Borussia Dortmund
Sporting Lizbon
Beşiktaş
D Grubu
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff Tiraspol
E Grubu
Barcelona
Bayern Münih
Benfica
Dinamo Kiev
F Grubu
Atalanta
Manchester United
Villareal
Young Boys
G Grubu
Lille
RB Salzburg
Sevilla
Wolfsburg
H Grubu
Chelsea
Juventus
Malmö
Zenit St. Petersburg