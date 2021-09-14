Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş temsil edecek. Beşiktaş, C Grubu'nda yer alırken bu kulvarda oynayacağı maçlarda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ve son Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Saran Group, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için EXXEN ile anlaşmaya vardı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuvaların maçları, özetleri ve özel yayınları 3 sezon boyunca EXXEN platformundan yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu

Club Brugge

Manchester City

Paris Saint-Germain

RB Leipzig

B Grubu

Milan

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

C Grubu

Ajax

Borussia Dortmund

Sporting Lizbon

Beşiktaş

D Grubu

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

E Grubu

Barcelona

Bayern Münih

Benfica

Dinamo Kiev

F Grubu

Atalanta

Manchester United

Villareal

Young Boys

G Grubu

Lille

RB Salzburg

Sevilla

Wolfsburg

H Grubu

Chelsea

Juventus

Malmö

Zenit St. Petersburg