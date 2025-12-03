ŞAMPİYONLAR LİGİ: Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadelesi büyük bir merak konusu oldu. Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekibin bu zorlu maçına ait detaylı yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Taraftarlar tarafından sıklıkla, "Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 9 Aralık 2025 Salı akşamı, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray, bugüne dek Monaco kulübüyle toplam 6 kez karşı karşıya geldi. Bu rekabette Aslan, 2 galibiyet elde ederken, rakip Monaco 3 maçı kazandı. Takımlar, kalan 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.