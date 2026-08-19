Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray Avrupa sahnesinde ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan'ın rakipleri merak edilirken sık sık gelen soru "Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak" oluyor.
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Şampiyonlar Ligi için nefesler tutuldu. Play-off mücadeleleri sonrası kura çekimi yapılacak. Galatasaray direkt lig aşamasına katılırken Fenerbahçe ise Lyon'u geçtiği takdirde lige katılacak. Hafta içi sıklaşan soru "Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak" oluyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Kura sonrası Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ