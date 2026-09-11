Şampiyonlar Ligi puan durumu: Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada?
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Galatasaray mağlubiyet alırken Fenerbahçe ise berabere kaldı. Futbolseverler 1. hafta sonrası puan durumunu öğrenmeye çalışıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 18 karşılaşma oynandı. Birbirinden heyecanlı müsabakalar futbol tutkunlarına şölen yaşattı. Maçlar tamamlanırken puan durumu merak ediliyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi puan durumu...
1. PSG – 3
2. Bayern Münih – 3
3. Barselona – 3
4. Manchester United – 3
5. Como – 3
6. Sporting Lizbon – 3
6. Stuttgart – 3
8. Manchester City – 3
9. Aston Villa – 3
9. Real Betis – 3
9. Lens – 3
12. Borussia Dortmund – 3
13. Liverpool – 3
13. Real Madrid – 3
15. Arsenal – 3
16. AEK – 3
17. Şahtar Donetsk – 1
17. Roma – 1
19. Fenerbahçe – 1
19. PSV – 1
21. Villarreal – 0
22. Club Brugge – 0
22. Lille – 0
22. Slavia Prag – 0
25. İnter – 0
25. Atletico Madrid – 0
27. Napoli – 0
29. Galatasaray – 0
31. Porto – 0
32. RB Leipzig – 0
33. Feyenoord – 0
34. Sabah – 0
35. Slovan Bratislava – 0
36. Bodø/Glimt – 0