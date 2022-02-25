Şampiyonlar Ligi Rusya'dan alındı

UEFA bu sene Rusya'nın St Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Paris'e taşıdı.

UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA turnuvalarında mücadele eden Ukrayna ve Rus takımlarının ve iki ülke milli takımlarının iç sahada oynayacağı mücadelelerin "ikinci bir açıklamaya kadar" tarafsız sahalarda oynanacağı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.