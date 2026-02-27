Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray'ın rakibi kim oldu?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi yapılan kura sonrası açıklandı. Futbolseverler bu kuraya kilitlenirken sık sık "Galatasaray'ın rakibi kim oldu" sorusu geliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Galatasaray son 16'ya yükseldi. Temsilcimiz kura sonrası ya Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacaktı. Saat 2'de gerçekleşen kura sonrası temsilcimizin rakibi açıklandı.
Galatasaray'ın rakibi kim oldu?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te başladı. Tören sonrası Aslan'ın rakibi Liverpool oldu.
Son 16'ya kalan takımlar:
Galatasaray, PSG, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Real Madrid, Sporting, Manchester City, Atalanta, Arsenal, Bayern Münih, Newcastle United, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Bayer Leverkusen oldu.