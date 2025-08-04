Şampiyonlar Ligi'nde 3. tur heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Feyenoord deplasmanında
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin prestijli 3. eleme turu başlıyor. İlk maçları, 5-6 Ağustos’ta futbolseverleri bekliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda Feyenoord ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Rövanşlar ise 12 Ağustos’ta oynanacak.
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk karşılaşmaları başlıyor. Bu mücadeleler, 5 Ağustos Salı ve 6 Ağustos Çarşamba günlerinde futbolseverleri ekran başına toplayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe de Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
Bu turdaki rövanş mücadeleleri ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
İşte 3. eleme turu ilk maçlarının programı:
5 Ağustos Salı:
• 20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
• 21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
• 21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
• 21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)
6 Ağustos Çarşamba:
• 18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
• 20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
• 20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)
• 21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
• 22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
• 22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe