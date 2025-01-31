Şampiyonlar Ligi'nde erken final! Play-off eşleşmeleri netleşti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 36 takımlı yeni format uygulanıyor. Organizasyonun son 16 play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yeni format gereği lig aşamasında oynanan 8 maç sonunda ilk 8 sırayı elde eden Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazandı.

Puan tablosunda 9 ile 24. sıralar arasında yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasında mücadele edecek. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda etti.

Karşılaşmaların ilki 11-12 Şubat'ta

Çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak play-off karşılaşmalarının ilki 11-12 Şubat'ta, rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kazanan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:

• Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

• Sporting Lizbon (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)

• Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

• Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

• Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

• Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

• Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

• Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)