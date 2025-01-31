Şampiyonlar Ligi'nde erken final! Play-off eşleşmeleri netleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni format heyecanı sürüyor. Son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı. Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 16 takım ise play-off mücadelesi verecek. Eleme turunun ilk maçları 11-12 Şubat'ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat'ta oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 36 takımlı yeni format uygulanıyor. Organizasyonun son 16 play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yeni format gereği lig aşamasında oynanan 8 maç sonunda ilk 8 sırayı elde eden Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazandı.
Puan tablosunda 9 ile 24. sıralar arasında yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasında mücadele edecek. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda etti.
Karşılaşmaların ilki 11-12 Şubat'ta
Çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak play-off karşılaşmalarının ilki 11-12 Şubat'ta, rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kazanan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:
• Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)
• Sporting Lizbon (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)
• Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
• Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)
• Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)
• Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)
• Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
• Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)