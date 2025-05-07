Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı İnter-PSG

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ikinci maçında Fransız ekibi PSG, İngiliz ekibi Arsenal'i 2-1 yenerek toplamda skoru 3-1'e getirerek Şampiyonlar Ligi'nde final oynamaya hak kazandı.

Fransız devinin finaldeki rakibi ise İtalyan ekip İnter oldu.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, 2024-25 sezonunun şampiyonunu belirleyecek ve turnuvanın 70. sezonunun kapanışını yapacak.

Final, UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra 33. final maçı olacak. Futbolseverler, bu tarihi müsabakayı sabırsızlıkla bekliyor.

Şampiyonlar Ligi finali hangi ülkede, hangi statta oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak. Yaklaşık 75.000 seyirci kapasiteli stadyum, Bayern Münih’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Allianz Arena, daha önce 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ve 2006 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 2020 ve UEFA Euro 2024 gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bu ikonik stadyum, final maçıyla bir kez daha dünya futbolunun merkezi olacak.