Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'e görev
Şampiyonlar Ligi 2024/2025 sezonu, yeni formatla başlarken, Real Madrid ve Stuttgart arasındaki çekişmeli maçı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Real'in genç yıldızı Arda Güler'in de bu önemli maçta forma giymesi bekleniyor.
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Şampiyonlar Ligi'nin 2024/2025 sezonu, yeni formatıyla başlıyor.
Sezonun ilk grup maçları, salı günü 19:45'te başlayacak ve 22:00'da devam edilecek. Real Madrid'in Stuttgart ile 22:00'da oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Real'in genç yıldızı Arda Güler'in de bu önemli maçta forma giymesi bekleniyor.