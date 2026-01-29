Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması tamamlandı: Türkiye ülke puanında 9. sırada
UEFA Şampiyonlar Liginde lig aşaması, dün gece oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı. Son hafta maçlarının ardından takımların sıralaması netleşirken, UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City’ye 2-0 mağlup olmasına rağmen, lig aşamasında topladığı 10 puanla 20. sırayı alarak son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların bu turdaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise deplasmanda Liverpool’a 6-0 yenildi. Buna rağmen 10 puanla 22. sırada yer alan Karabağ, averajla play-off biletini alan ekipler arasında yer aldı.
Gecenin dikkat çeken maçlarından birinde Real Madrid, Benfica’ya 4-2 mağlup olurken, milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe’nin attığı ikinci golün asistini yaptı. Benfica, kaleci Anatoliy Trubin’in 90+8. dakikada attığı gol sonrası averajla ilk 24’e girerek yoluna devam etti.
UEFA ülke puanında güncel sıralama
Son karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 48.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu. İlk 12 ülke şu şekilde sıralandı:
İngiltere – 109.602
İtalya – 94.731
İspanya – 89.046
Almanya – 85.759
Fransa – 77.105
Hollanda – 66.429
Portekiz – 66.316
Belçika – 59.650
Türkiye – 48.575
Çekya – 46.275
Yunanistan – 45.462
Polonya – 44.625