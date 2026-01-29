Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması tamamlandı: Türkiye ülke puanında 9. sırada

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Manchester City’ye 2-0 mağlup olmasına rağmen, lig aşamasında topladığı 10 puanla 20. sırayı alarak son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların bu turdaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise deplasmanda Liverpool’a 6-0 yenildi. Buna rağmen 10 puanla 22. sırada yer alan Karabağ, averajla play-off biletini alan ekipler arasında yer aldı.

Gecenin dikkat çeken maçlarından birinde Real Madrid, Benfica’ya 4-2 mağlup olurken, milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe’nin attığı ikinci golün asistini yaptı. Benfica, kaleci Anatoliy Trubin’in 90+8. dakikada attığı gol sonrası averajla ilk 24’e girerek yoluna devam etti.

UEFA ülke puanında güncel sıralama

Son karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 48.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu. İlk 12 ülke şu şekilde sıralandı:

İngiltere – 109.602

İtalya – 94.731

İspanya – 89.046

Almanya – 85.759

Fransa – 77.105

Hollanda – 66.429

Portekiz – 66.316

Belçika – 59.650

Türkiye – 48.575

Çekya – 46.275

Yunanistan – 45.462

Polonya – 44.625