Şampiyonlar Ligi'nde son 16 belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.
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Avrupa futbolunun en önemli turnuvalarından birisi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.
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