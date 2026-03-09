Şampiyonlar Ligi’nde son 16 heyecanı başlıyor: Galatasaray, Liverpool’u ağırlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray, ilk karşılaşmada sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. Çeyrek finalistler ise 17-18 Mart’ta oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Galatasaray, yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile mücadele edecek.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)
23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
11 Mart Çarşamba:
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)