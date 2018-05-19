Şampiyonluk düğümü çözülüyor

19 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde düğümü çözecek maçlar oynanıyor.

Göztepe deplasmanına konuk olan Galatasaray, bu maçı kazanması veya berabere kalması durumunda şampiyon olacak. Başakşehir ligin son maçında Kasımpaşa'yı, Fenerbahçe Konyaspor'u ve şampiyonluk ihtimali kalmayan Beşiktaş da Sivasspor'u ağırlıyor. Tüm maçlar 19.00'de başladı.

Son karşılaşmalar öncesinde Galatasaray'ın 72, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 69 puanı bulunuyor.

İlk gol Kasımpaşa'dan

Aynı anda başlayan 4 karşılaşmada ilk gol sesi Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa'dan geldi. Kasımpaşa 6. dakikada Ahmed Ildiz'in ayağından 1-0 öne geçti.

Kasımpaşa dakika 27.'de durumu penaltıdan bulduğu gol ile 2-0'a getirdi. Penaltıyı gole çeviren oyuncu ise Mbaye Diagne. Bu golden sadece 3 dakika sonra Edin Visca farkı 1'e indiren golü kaydetti. Skor Kasımpaşa'nın lehine 2-1. Başakşehir'de sahneye 36. dakikada Adebeyor çıktı. Durum 2-2. Adebayor 61. dakikada bir kez daha sahneye çıkıyor. Başakşehir maçta bu kez öne geçti.

Fenerbahçe 28. dakikada Fernandao ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe dakika 34'te Atiker Konyaspor'lu Selim Ay'ın topu kendi ağlarına göndermesi ile farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe dakika 65'te Soldado'nun golüyle farkı 3'e çıkarıyor. Soldado golü penaltıdan kaydetti. Konyaspor bu golden 5 dakika sonra Fofana ile farkı 2'ye düşürdü. Konyaspor ilk golünden 3 dakika sonra bir gol daha buluyor. Golü atan oyuncu Jahovic.

Beşiktaş 30. dakikada Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. Beşiktaş'a golü getiren şutu Talisca çekti. Dakika 50'de Cyle Larin farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sivasspor dakika 54'te durumu 2-1'e getiriyor. Sivas ekibinde golü Hakan Arslan kaydetti. Beşiktaş'da Cyle Larin bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş bu golden sadece 3 dakika sonra bir gol daha buldu. Golel birlikte Larin de hat-trick yaptı.

Galatasaray-Göztepe karşısında dakika 66.'da Gomis'in penaltı vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Şampiyonluk ihtimalleri

Son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe maçından en az 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın yenilmesi halinde ise Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir puan kaybederse şampiyon yine Galatasaray olacak.

Galatasaray'ın mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde şampiyon genel averajla Fenerbahçe olacak.

Lider Galatasaray'ın yenilmesi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluğa 3'lü averajla Medipol Başakşehir ulaşacak. Galatasaray'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Medipol Başakşehir'in 3 puan kazanması halinde şampiyon ikili averajla Medipol Başakşehir olacak.

Terim 17. kupasını kaldıracak

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonluk yarışında en iddialı ekip durumundaki Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın.

Galatasaray'ın, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı sezonun son maçında alacağı bir beraberlik şampiyonluk için yeterli olurken, bu başarı teknik direktör Fatih Terim'e 17. kupasını kazandıracak.

Kariyerinin 7. lig şampiyonluğunu hedefleyen Terim, bu başarılarının tamamını sarı-kırmızılı ekiple elde etti.

Sekiz sezonda 16 kupa kaldırdı

Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 16 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Kazandığı kupalar

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Bu sezonun 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında dördüncü dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir şampiyonluğa çok yakın.