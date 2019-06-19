Şampiyonluk son maça kaldı

19 Haziran 2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı play-off final serisinin 7. ve son maçı 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım şampiyon olacak.

Karşılaşmaya basit top kayıplarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 5. dakikada farkı 7 sayıya (11-4) çıkardı. İki ekip de potaya giderek basketler üretirken Anadolu Efes, Micic'in üç saylık basketiyle farkı 3 sayıya indirse de sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı 8 sayıya (22-14) taşısa da Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonrası Micic ve Ahmet Buğrahan Tuncer'le sayılar üreten Anadolu Efes, aynı dakikada eşitliği yakaladı: 22-22. Anadolu Efes, Moerman'ın üç saylık basketiyle 18. dakikada ilk kez öne geçti: 31-34. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in dış atışlardan Sloukas'ın da serbest atışlardan bulduğu basketlerle, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de kötü hücum ederek başlarken, Fenerbahçe Beko, Guduric ile Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle 25. dakikayı 48-44 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 53-46. Oyunu dengeleyen lacivert-beyazlı takım, Simon'un dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 1 sayıya (53-52) düşürdü. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 53-52 üstün girdi.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe çok etkili başladı. Çeyreğin ilk 4,5 dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Guduric'in etkili oyunuyla 35. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 66-52. Fenerbahçe Beko, Melli ile Guduric'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 85-69 galip ayrıldı.

Üç sayılık basketler farkı belirledi

Karşılaşmayı 16 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden daha iyi bir isabet oranı yakaladı.

Sarı-lacivertli takım, Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 8 baskete karşılık dış atıştan 14 basket üretti.

Fenerbahçe Beko, rakibine serbest atış çizgisinden isabette 17-7, ribauntta da 39-26 üstünlük kurdu.

Kenardan gelen Guduric'den 21 sayı

Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 21 sayı üreten Marko Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Mücadeleye ilk 5 başlamayan Guduric, sonradan oyuna girerek 23 dakika sahada kaldı. Sırp basketbolcu, karşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı.

Müsabakada 6 ribaunt alıp, 1 de asist yapan Guduric, maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'de benzer skor dağılımı

Sarı-lacivertli takımda süre alan 9 basketbolcudan 7'si skora katkı verirken 6'sı çift haneye ulaştı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Nicolo Melli 14, Kostas Sloukas ve Ali Muhammed 11'er, Melih Mahmutoğlu ve Nikola Kalinic 10'ar sayı üretti.

Ev sahibi takımda skor üreten ve tek hanede kalan tek isim 8 sayıyla Ahmet Düverioğlu oldu.

Buğrahan'dan ekstra katkı

Anadolu Efes'te play-off final serisinde fazla süre alamayan Buğrahan Tuncer, 6. maçta etkili bir performans sergiledi.

Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off final serisinin ilk 5 maçının 2'sinde süre alan Buğrahan, toplamda 9 dakika 38 saniye sahada kaldı.

Süre bulduğu bölümde sadece 3 sayı üretebilen Buğrahan, serinin 6. maçında daha iyi bir grafik çizdi. 26 yaşındaki skorer oyun kurucu, bu maçta ise 20 dakikaya yakın sahada kaldı ve 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

İki kez anons yapıldı

Müsabakada ev sahibi taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle iki kez anons yapıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların maçın 2. periyodunda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratta bulunması nedeniyle hakemler anons yaptırdı.

Karşılaşmadaki ikinci anons ise 3. periyodun sonunda geldi. Üç sayılık basket bulan Anadolu Efesli Krunoslav Simon'a saha kenarındaki bazı taraftarlar yakın mesafeden tepki gösterdi. Hakemler, bunun üzerine bir kez daha anons yapılmasına hükmetti.

Bu sezonki 13. randevu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya geldi.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 6. maçı oynadı.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 6 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Kaynak: AA